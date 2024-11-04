ワタナベエンターテインメントの「ワタナベ次世代プロジェクト『ＬＩＶＥ！』２０２４」の最終審査が４日、都内で行われ、応募総数約１万５０００人から「Ｖｏｃａｌチャレンジ」で愛知県出身の梅田くるみさん（１８）が、「次世代オーディション」で愛知県出身の舘伶奈さん（１６）がグランプリを受賞した。賞金５０万円や同社所属などの特典を手にした。梅田さんは歌唱審査でオリジナル曲を披露。「緊張したが、最後まで気持