政治ジャーナリストの田崎史郎氏が４日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。国民民主党が掲げる「年収の壁」の１０３万円から１７８万円への引き上げについて「無理なことはたぶん国民民主は分かっている」と話した。収入が１０３万円を超えると、住民税や所属税がかかり、大学生など働く若者や妻の手取りが減り、扶養する親ないし夫の手取りも減るなどの問題がある。国民民主は、上限を１７８万円に引き上げることによって、「手取り