お笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子（53）が4日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に出演。現時点での懐事情について語った。光浦は21年7月、カナダでの語学留学のため芸能活動を休止。バンクーバーで語学学校に行った後、料理の学校にも通学、2年の課程を修了し、3年間の労働ビザを取得した。現在は一時帰国中だという。この日は「浜祭2024」を開催。港区・増上寺での公開生放送に出演した