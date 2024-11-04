◇ウインターカップ福岡県予選最終日福岡大大濠84―57福岡第一（2024年11月4日アクシオン福岡）決勝リーグの男子最終戦が行われ、福岡大大濠が福岡第一を84―57で破り全勝Vを飾った。日本代表の男子アジア杯予選の直前合宿に高校生で唯一選出された2メートル6の渡辺伶音（3年）が23得点を挙げる活躍でけん引。福岡県の出場枠は2で両校は12月23日に開幕のウインターカップに出場する。バスケ王国・福岡が誇る横綱同士の対
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