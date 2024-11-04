名作SFアニメとして有名な『銀河鉄道999』。1978年から1981年にかけて放映された同作は、主人公の少年「星野鉄郎」が機械の身体をタダでもらえる星へ行くために、謎の美女「メーテル」と地球から旅立つ物語です。【写真】「飛行機の光跡が完全に銀河鉄道999」…空に昇る美しいアングルの写真が話題宇宙を走る銀河鉄道には、実は鉄郎とメーテルが乗車する「999号」以外にも「111号」から「888号」までの8つの列車が存在しているので