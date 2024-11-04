「ウェイキーカップ・Ｇ１」（４日、多摩川）平本真之（４０）＝愛知・９６期・Ａ１＝が準優勝戦１１Ｒで４コースから握って２着。当地初の優勝戦に駒を進めた。レースを終えてピットに戻ってくると、両手でガッツポーズを作り、「（優出は）すごくうれしい。めちゃくちゃうれしい。ＳＧの優出並み」と喜びを爆発させた。優勝戦は５号艇で登場。「外から思い切っていきたい。今は体が勝手に反応したし、迷いなく行けるように