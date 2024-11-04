自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、不起訴となった世耕弘成衆院議員の政治団体の元会計責任者について、検察審査会が再捜査を求める「不起訴不当」と議決していたことが分かりました。世耕弘成衆院議員は自民党安倍派の政治資金パーティーで、自身が代表を務める政治団体の収支報告書に1542万円の収入を記載していなかったなどとして政治資金規正法違反の疑いで刑事告発されましたが、東京地検特捜部は今年5月