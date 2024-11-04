パク・ジニョン（J.Y.Park）が、新曲のミュージックビデオでチャ・ジュヨン、イ・イギョンと演技を披露した。本日（4日）、パク・ジニョンはデジタルシングル「Easy Lover」を発売。同名のタイトル曲のミュージックビデオも公開された。「Easy Lover」はパク・ジニョンの代表曲「Who's your mama？」「Honey」で見せたブルース的な要素と、「Don't Leave Me」「You're the one」で感じられるメジャー音楽の感性が同時に楽しめるモ