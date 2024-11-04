福岡、沖縄両県警は３日夜、改正道路交通法で罰則対象になった自転車の酒気帯び運転容疑で、それぞれ１人を現行犯逮捕した。捜査関係者などによると、今月１日の法施行後、両県警が同容疑で逮捕したのは初めて。福岡県警中央署が逮捕したのは住居不定、無職の男（２８）。発表によると、男は福岡市中央区天神２の市道で酒気を帯びて自転車を運転した疑い。署員が車の事故を処理していたところ、男の自転車が路肩の軽乗用車に衝