NewJeansのグラビアが公開された。ファッション誌「VOGUE Korea」は4日、公式SNSを通じてNewJeansと「NIKE（ナイキ）」が一緒に撮影したデジタルカバーを公開した。グラビアでNewJeansは、「NIKE」の新しいスニーカーを着用して、5人5色の様々なスタイリングを披露した。大胆で生き生きとしたポーズは、スポーティーな感性をさらに倍増させた。ユニットカットでも彼女たちは、ブロークコアルックをそれぞれの個性で演出し、完璧な