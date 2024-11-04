『【急募】猜疑王の契約王妃（※短期のお仕事です）2』（新矢りん：漫画、乙川れい：原作、三浦ひらく：キャラクター原案/フレックスコミックス）第24回【全28回】ある日突然、「国のため、期間限定で陛下に嫁いでほしい」と告げられた修道女見習いのエステラ。だが国の英雄であるヴィクリス陛下は度重なる謀略を経験したせいで極度に疑り深くなっており、“猜疑王”なんて呼ばれていた！ 警戒心MAXの陛下との結婚生活は、上手くい
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