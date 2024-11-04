全国高校サッカー選手権の県大会。11月2日に準決勝が行われ全国への切符をかけた決勝の対戦カードが決まりました。長岡ニュータウン運動公園で雨のなか行われた準決勝。 ◆第1試合 2連覇を狙う緑の帝京長岡と赤の新潟明訓が対戦しました。夏のインターハイで全国ベスト4の強豪・帝京長岡。J2ベガルタ仙台に内定しているストライカーの安野匠にボールを集め得点を狙います。対する新潟明訓