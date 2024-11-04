朝鮮半島の西側を走る「京義線」を爆破した場所に造成した「対戦車壕」（韓国軍提供・聯合＝共同）【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は4日、北朝鮮が10月15日に韓国との間を結ぶ道路と鉄道を爆破した軍事境界線の北側に、戦車の進入を妨げる「対戦車壕」を構築したことを確認したと発表した。韓国軍は、北朝鮮が脇の盛り土で壕を埋めて「短時間で南侵ルートを造ることも可能だ」と指摘、一帯での動向を注視していると表明した。