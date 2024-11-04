家を出て里奈さんの家にやって来た柚羽さん。ヨシキさんと3人で今後のことを相談します。ですが、すぐにドアをたたく音が…。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第47話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai 里奈さんの家に逃