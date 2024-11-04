寝かしつけのとき、いつも子どもに話しかけていたほかほか命(@hokahokainochi)さん。返事がなくても続けてきましたが…？思わずもらい泣きしてしまう、育児のうれしい瞬間をつづった漫画をごらんください。 ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi ©hokahokainochi