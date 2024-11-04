幼なじみと赤ちゃんが遊びにきてくれたというたけ(@takepoooon)さん。たけさんは赤ちゃんがかわいすぎてメロメロ。息子のヨースケくんも鳴り物であやしかわいがっていたのですが、たけさんが赤ちゃんに対してかわいいを連呼したあまり、終いには驚きの姿に…！ ©takepoooon ©takepoooon ©takepoooon ©takepoooon まだまだ自分を一番かわいがってほしい年ごろです