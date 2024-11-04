【ブリュッセル聯合ニュース】欧州連合（ＥＵ）の外相に当たるボレル外交安全保障上級代表は４日、聯合ニュースの書面インタビューに答えた。訪韓に合わせて韓国にウクライナへの軍事支援を要請する計画があるかとの質問に対し、「可能であれば軍事援助を含む全ての側面からウクライナに対する持続的な支援を保障すべきだ」との考えを示した。ボレル氏は「ウクライナに最も広範囲な支援を保障するための努力を追加で調整できる方