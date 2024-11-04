俳優・高橋英樹（80）の娘でフリーアナウンサーの高橋真麻（43）が4日までに自身のブログを更新し、食品アレルギーにより体の不調を感じていたことを告白した。【写真】着物姿で笑顔キラリ！夫＆長女・長男との“七五三ショット”披露の高橋真麻数日前から仕事でハワイに訪れていた高橋は、両親や米大リーグ（MLB）・アストロズに所属する菊池雄星夫妻との交流を明かすなど、現地を満喫する様子を公開していたが、3日のブログ