次世代の主力ロケット「H3」が4日に種子島から打ち上げられ、予定通り衛星を軌道に投入しました。3機連続となる成功です。部品の交換や天候不良など4度にわたり、打ち上げが延期となっていたH3ロケット4号機。4日午後の打ち上げで搭載していたXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。H3ロケットは初号機こそ失敗がありましたが、これで3機連続打ち上げ成功です。4号機に搭載