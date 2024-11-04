中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）のエルサレム特派員は現地時間3日夜、イスラエル高官が、「10〜14日以内に、レバノンのヒズボラと停戦合意に達する可能性がある」と明らかにしたことを伝えました。イスラエル首相府によると、ネタ二ヤフ首相が3日、レバノンとの国境を視察した際、「停戦に合意するか否かにかかわらず、イスラエル北部住民の安全な帰還のカギは、ヒズボラをリタニ川から遠ざけ、再武装化を目