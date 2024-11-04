第5戦で5点リードの5回に起きたミス連発は「WS屈指の酷さ」今年のワールドシリーズは、ドジャースが4勝1敗でヤンキースを破った。名門対決の明暗を分けた要因の1つに、ドジャースの綿密なスカウティングがあったという。ヤンキースを徹底研究し、選手がそれを実践したと米専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」が伝えている。記事は米紙「ニューヨーク・ポスト」のジョエル・シャーマン氏による記事を引用する形で展開。ドジ