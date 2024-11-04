マッサージ店で、女性店員の腹を何度もひざ蹴り、さらに、頭を殴りつけ、顔を壁にたたきつける男。建設作業員の伊藤希実容疑者（24）は、マッサージ店で20代の女性店員を蹴るなどして、店から現金を奪った疑いが持たれています。広島市の繁華街で、10月24日夜に起きた強盗傷害事件。客として入店した伊藤容疑者は、音を立てないよう、隙間から何かをうかがっているようです。そっと部屋に入り、数分後、女性店員が現れたその時でし