今季の戦いを終えたNPBイースタンリーグ・オイシックス新潟アルビレックスBC。11月4日に新潟県阿賀野市の遊園地でファンとの交流イベントが開かれ、選手たちが直接感謝を伝えました。阿賀野市のサントピアワールドで行われたオイシックス新潟アルビBCのサポーター感謝イベント。【ファン】「1年目だけどNPBの2軍相手にいい試合ができていた」【ファン】「だいぶ若い子とか女性の方も増えて結構盛り