11月4日午後、新潟県柏崎市の主要地方道で、大型バイクと普通乗用車が正面衝突する事故がありました。この事故で、大型バイクを運転していた25歳男性が意識不明の重体です。11月4日午後3時すぎ、柏崎市堀の主要地方道鯨波宮川線で、上越市の会社員の男性(25)が運転する大型バイクと、小千谷市に住む会社員の男性（54）の運転する普通乗用車が正面衝突する事故がありました。この事故で大型バイクを運転していた男性が意識不明の重