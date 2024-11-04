欧州株 堅調、先週末の米株上昇を受けて 東京時間19:28現在 英ＦＴＳＥ100 8225.50（+48.35+0.60%） 独ＤＡＸ19266.06（+11.09+0.06%） 仏ＣＡＣ40 7438.52（+29.41+0.40%） スイスＳＭＩ 11949.37（-17.83-0.15%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:28現在 ダウ平均先物DEC 24月限42227.00（+18.00+0.04%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5767.00（+8.75