卓球女子で五輪３大会連続メダルの石川佳純さん（３１）が４日、横浜武道館で自身の冠イベント「石川佳純４７都道府県サンクスツアーｉｎ神奈川」を開催した。神奈川県協会の１００周年記念事業も兼ね、トークショーでは元女子日本代表監督で同協会会長の近藤欽司氏（８２）と旧交を温めた。一般観覧客やボランティアスタッフなどを合わせて約１０００人が参加し盛況となったが、卓球教室では子供だけではなく４０歳以上の中高齢