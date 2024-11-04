【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■メンバー全員が作詞に参加し、ワールドツアーでは新曲をサプライズ公開してファンを沸かせる グローバルに活躍する韓国の5人組アイドルグループ・TOMORROW X TOGETHER。現在ワールドツアー中の彼らの7枚目のミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』が、11月4日にリリースされた。 収録曲は「愛」をテーマにした全6曲。す