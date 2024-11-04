サッカーJ3降格が決まった鹿児島ユナイテッドFCは3日、アウェー初勝利をかけて徳島と対戦しました。J2は残り2試合。前節、J3降格が決まったユナイテッドは、アウェーで10位の徳島と対戦しました。今シーズンまだないアウェーでの勝利を目指しますが、前半10分、徳島に先制を許します。19分、圓道のミドルシュートはキーパー正面。29分、藤村のボールに有田 稜が合わせ