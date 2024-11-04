「プロレス・新日本」（４日、エディオンアリーナ大阪）スーパージュニアタッグリーグ２０２４の優勝決定戦が行われ、Ａブロック１位でＴＭＤＫのロビー・イーグルス、藤田晃生組がＢブロック１位でユナイテッド・エンパイアのＴＪＰ、フランシスコ・アキラ組を破って初優勝を飾った。終盤はめまぐるしく攻守が入れ替わったが、１５分２０秒、ロビーがＴＪＰをエビ固めで丸め込んで３カウントを奪取。２０２１年デビューで２