手取りが増えるかもしれない「年収103万円の壁」。国の財政をつかさどる財務省の本音を聞いてみました。年収が103万円を超えると所得税が課税され始める、いわゆる「103万円の壁」。与党側に見直しを迫る国民民主党は103万円から178万円に引き上げたいとしていて、実現すれば年収200万円の場合8万6000円、年収500万円の場合13万2000円が減税となり、手取りが増えるとのこと。その一方で、国と地方で合わせて7兆円から8兆円