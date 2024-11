有川燈莉の「Milky Glamour」がV☆パラダイスにてTV初放送される。高身長グラマラスボディを誇る新人グラドルの有川燈莉。女優を目指してレッスンを受けてきた彼女が恵まれたスタイルを活かして過激な衣装にチャレンジし、大きなバストを大胆露出。(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.文=HOM