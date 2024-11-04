3連休最終日の4日、各高速道路は上りの東京方面で渋滞となっています。日本道路交通情報センターによりますと、午後6時半現在、中央自動車道では、小仏トンネル付近を先頭に22キロ、稲城インターチェンジ付近を先頭に19キロとなっています。そして東名高速道路では綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に26キロとなっています。また東北自動車道では岩槻インターチェンジ付近を先頭に49キロ、関越自動車道では川越インターチェ