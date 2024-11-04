第143回秋季中国地区高校野球大会（中国地区高校野球連盟主催、朝日新聞社など後援）は4日、島根県立浜山公園野球場で決勝があった。広島商（広島1位）が米子松蔭（鳥取2位）を破って優勝した。広島商の優勝は31年ぶり7回目。米子松蔭―広島商五回裏、広島商の柳井が中堅へ適時打を打ち、2走者を迎え入れる=2024年11月4日、島根県出雲市大社町北荒木の県立浜山公園野球場、石川和彦撮影◎…広島商は一回、名越の2点本塁打で