盲導犬の育成や啓発の活動などを行う宇都宮市の団体が、設立から今年で５０周年を迎え、４日に市内で記念式典が開かれました。 「東日本盲導犬協会」は盲導犬を育成し普及させるため、１９７４年に設立し今年で５０周年を迎えました。協会は、全国に１１団体しかない盲導犬の育成団体の１つで、この５０年間で県内外問わず３０９頭の盲導犬を貸し出し、視覚障がい者の支援にあたってきました。 記念の式典には盲導犬ユーザ