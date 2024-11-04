「広島秋季キャンプ」（４日、日南）広島が秋季キャンプ初日を迎え、“鍛錬の秋”が本格的に幕を開けた。野手陣は午前９時から２班に分かれて打撃練習を開始した。守備練習と昼食を挟み、昼過ぎからは打撃練習のローテーション。その後はロングティーと連続ティーを交互に実施した。ハードなメニューに若鯉たちは声を張り上げ、打ち終わると膝に手をついて表情をゆがめる場面もあった。全体練習終了は、日没間近の午後５時