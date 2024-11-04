車と歩行者の通行を分けて、歩行者が斜めにも横断できる｢スクランブル交差点｣。日本で初めて導入されたとされる熊本市の子飼交差点に記念碑が建てられました。 4日、熊本市中央区の子飼スクランブル交差点に集まったのは、地元･碩台小学校の児童や住民たち。記念碑の除幕式が行われました。 記念碑に刻まれていたのは｢スクランブル交差点発祥の地｣の文字。 スクランブル交差点といえば東京･渋谷が有名ですが、この子飼交