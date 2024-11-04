◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第１日▽明大６−４法大（４日・神宮）３位が既に確定した法大は、手に汗握る競り合いの中、惜しくも逆転負けを喫した。６勝６敗２分けの勝ち点３で、今季最終戦を終えた。試合後、両校応援団のエール交換を聞き入った元オリックス内野手の大島公一監督（５７）は涙を流し、感無量の表情を浮かべた。「きょうの試合が終わった後のセレモニーに感激してしまって。明治さんと法政と、みんな