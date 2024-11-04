侍ジャパンの大勢投手（巨人）が４日、宮崎市清武総合運動公園で行われた「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」（１１月９〜２４日）の事前合宿に参加し、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。最速は１５３キロで打者４人に安打性０、１奪三振だった。全てカウント１―１からスタートし、先頭の紅林、続く源田をともに右飛。五十幡は外角低めの直球で空振り三振に仕留めた。最後は古賀を投ゴロ。「