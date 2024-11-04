畑の中のコートでプレーするファームバレーボールの大会が群馬県高崎市内で開かれました。 ファームバレーボールは、少人数でプレーするビーチバレーを海なし県の群馬でもできるよう、前橋市の勢多農林高校バレーボール部が考案し、周辺の高校や社会人に広がりました。 この大会は、県内の企業や高校の教員などでつくる実行委員会が、勢多農の農