世界遺産・富岡製糸場を活用した地域活性化に向け、高校生などがアイデアを競うプレゼン大会が群馬県富岡市で開かれました。 この「富岡まちづくりアワード」は、世界遺産登録１０周年を迎えた富岡製糸場を中心に甘楽・富岡地域の活性化を考えようと、富岡市に本店を置く「しののめ信用金庫」が企画したものです。 ４日には、事前の書類審査を通過した富岡高校や農大二高の生徒など学生部門から１０組、地域の企業に勤務す