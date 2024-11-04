オートレースを統括するJKAは4日、SG「第39回スーパースター王座決定戦トライアル戦」（12月27日〜31日、川口）の出場選手16人を発表した。▽青山周平（伊勢崎＝31期、12大会連続12回目）▽黒川京介（川口＝33期、2大会連続3回目）▽金子大輔（浜松＝29期、2大会連続15回目）▽鈴木圭一郎（浜松＝32期、10大会連続10回目）▽荒尾聡（飯塚＝27期、21大会連続21回目）▽松尾啓史（山陽＝26期、3大会連続12回目）▽鈴木宏和（浜松