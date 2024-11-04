YBCルヴァンカップでの激闘を終えたアルビレックス新潟は11月3日、新潟市でサポーターとの交流イベントを開きました。悔し涙から一夜明け、選手には笑顔も戻っていました。【アルビ堀米悠斗 選手】「元気ですかー！」熱戦から一夜明けた3日、デンカビッグスワンスタジアムでは、アルビのサンクスフェスタが開かれ、1万人を超えるサポーターが集まりました。選手たちはドリブル対決などでサポ&#125