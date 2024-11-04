Ｆ１ブラジル・グランプリ（ＧＰ）決勝が３日（日本時間４日）に行われ、大荒れの展開で見せたＲＢの角田裕毅（２４）による衝撃走に称賛が集まっている。角田は最終的に７位入賞と上々の結果を残したが、アジア人初となる優勝の快挙もありえた中身の濃いレースだった。ＲＢのマシンは今週末の雨のコンディションと相性が良く、角田は予選で自己最高の３位と大躍進。そして決勝ではスタートもきっちり決めて、序盤戦で激しい