[北京 ４日 ロイター] - 中国乗用車協会（ＣＰＣＡ）が４日に発表したデータによると、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの中国製ＥＶの１０月販売台数は前年同月比５．３％減の６万８２８０台だった。中国製「モデル３」と「モデルＹ」の販売は前月比では２２．７％減少した。テスラは中国で７月に「モデル３」と「モデルＹ」の一部モデルを対象にゼロ金利ローンを導入、１０月下旬に１カ月延長し１１月末までとした。競合する中国