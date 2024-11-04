４日午前６時１５分頃、長野県駒ヶ根市赤穂の中央道下り線駒ヶ根インターチェンジ（ＩＣ）付近で走行中の普通乗用車の後部座席から県内の男性（５１）が転落した。男性は同県伊那市内の病院に搬送されたが、約４時間後に死亡が確認された。死因は頭部外傷。県警高速隊によると、乗用車は男性の弟（４８）が運転しており、助手席には父親が乗っていたという。同隊は事故の原因を調べている。この事故で同下り線は伊那ＩＣ―駒ヶ