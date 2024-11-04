結婚に踏み切れないカップルたちの7日間の旅を追った、ABEMAのオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』。10月31日（木）に放送された第7話では、スタジオゲストの藤本美貴が夫・庄司智春に対するサッパリした恋愛観を披露する場面があった。©AbemaTV, Inc.今回のスタジオトークでは、「好きだけど別れるはありかなしか」という話題に。さや香・新山は「僕は好きなままフラれることしかないんで