熊本市中心部にある鶴屋百貨店ではこれまで、九州学院高校出身、ヤクルトスワローズ村上宗隆選手の三冠王、大相撲 正代関の秋場所優勝などの快挙を称える懸垂幕がお目見えしていました。 【写真を見る】「金婚式をお祝いしたい」懸垂幕サプライズ三冠王と同じ場所に この場所に、今ちょっと変わった懸垂幕が登場しています。それが「祝 金婚友田映二さん豊子さん」の懸垂幕。 これは鶴屋百貨店が正月に福袋として販