社名にHTMLスクリプトタグを採用したソフトウェア開発企業が、企業登記所から「データベースの脆弱(ぜいじゃく)性につながる」として社名変更を強制されたという事例が、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題となっています。Company forced to change name that could be used to hack websites | UK news | The Guardianhttps://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/06/companies-house-forces-business-name-change-t