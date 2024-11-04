社名にHTMLスクリプトタグを採用したソフトウェア開発企業が、企業登記所から「データベースの脆弱(ぜいじゃく)性につながる」として社名変更を強制されたという事例が、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題となっています。Company forced to change name that could be used to hack websites | UK news | The Guardianhttps://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/06/companies-house-forces-business-name-change-t
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