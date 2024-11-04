オートレースを統括するJKAは4日、「スーパースターガールズ王座決定戦」（12月27日、川口）の出場メンバー8人を発表した。昨年の優勝者は藤本梨恵、一昨年は佐藤摩弥。なお、佐藤摩弥は「スーパースター王座決定戦トライアル戦」に出場するため、このレースには出場しない。▽新井日和（伊勢崎＝35期）▽西翔子（浜松＝35期）▽伊東玲衣（川口＝35期）▽高橋絵莉子（伊勢崎＝33期）▽藤本梨恵（伊勢崎＝32期）▽三宅真央（