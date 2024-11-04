「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」（９〜２４日）に出場する侍ジャパンの事前合宿が４日、宮崎市清武総合運動公園で行われた。井端弘和監督が練習後に予告した５日の練習試合、広島戦（ＳＯＫＫＥＮ）の先発オーダーは以下の通り。１（三）村林２（捕）坂倉３（中）辰己４（二）小園５（遊）紅林６（一）佐藤７（指）五十幡８（左）清宮９（右）森下井端監督は「ＣＳに出た、出ていない組で。あとは